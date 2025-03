Ilgiornaleditalia.it - Macedonia, assalto al municipio di Kocani per i 59 morti nel rogo in discoteca, i cittadini: "Giustizia e verità, devono pagare"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Esplosa la rabbia dei familiari delle vittime per un "sistema corrotto" Ildi, indel Nord, è stato preso d'da migliaia di persone radunate nella piazza del centro per chiedere "" per i 59 giovaninelavvenuta nella"Pu