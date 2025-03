Secoloditalia.it - L’università di Parma “offre” agli studenti la trasferta romana per la piazza di Elly e di Serra

Scampagnata a Roma con la regia deldi. Per partecipare a un seminario di studi? Non proprio. Parliamo della gentile offerta dell’ateneo ae studentesse per un affare imperdibile: lanella Capitale per dare manforte allapro Europa delle sinistre in ordine sparso. Non sfuggirà la mission civico-accademica dell’iniziativa. La chiamata alle armi (chissà se con pagnottella compresa come ai tempi d’oro del sindacato rosso) è sintetizzata dal messaggio promozionale apparso sull’homepage dela tre giorni dall’evento. Forse temendo che il tam tam mediatico non fosse sufficiente a riempire l’impegnativadel Popolo.dipagail viaggio perdel PopoloIn una circolare-spot si propone la(gratuita?) in pullman da 50 posti per glie il personale che desidera, testualmente, “partecipare alla manifestazione ‘Unaper l’Europa’ nata dall’appello lanciato due settimane fa da Michelesu Repubblica e prevista per sabato 15 marzo alle 15 a Roma indel Popolo”.