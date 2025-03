«L’Unione Europea deve acquistare armi dalle industrie nazionali»

Leggi su Open.online

Il presidente del Consiglio Europeo António Costa dice che l’Uearmarsi acquistando. Privilegiando cioè i produttori degli Stati membri. In un’intervista rilascia a Die Welt e a La Repubblica spiega che il riarmo sarà pagato con «un allentamento delle regole europee sul debito». In modo che i governi possano spendere più soldi in armamenti senza temere sanzioni da Bruxelles. Poi con un uso diverso dei fondi di coesione, che in realtà sono destinati alle regioni povere del. Infine, con un prestito da 150 miliardi di euro.Soluzioni globaliCosta parla di «soluzioni globali» per finanziare la difesa del club dei 27. Ma non dice subito sì all’idea di debito condiviso tra tutti i paesi, a cui è contraria in principio la Germania. «“Soluzioni globali” può significare molte cose», risponde in maniera criptica.