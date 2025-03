Agi.it - L'ultimo furioso litigio di Gattuso con un giornalista croato

AGI - Gennaro, attuale allenatore dell'Hajduk Spalato, è tornato a scontrarsi con la stampa croata in un siparietto che ha già fatto il giro del web. In studio, il tecnico italiano ha avuto un'accesa discussione con l'ex calciatore e opinionista Josko Jelicic in merito alla sconfitta della sua squadra per 3-0 contro il Rijeka. I due, muso a muso, hanno avuto un battibecco conche lo ha accusato più volte di non "portare rispetto" e di essere "una cattiva persona". La situazione societaria, in casa Hajduk, non è certamente florida e tranquilla ma l'allenatore ha deciso di continuare a lottare e di spendersi per un ambiente che lo adora. Ed è questa la presunta colpa di Jelicic, non tenere in conto il contesto. "Non hai rispetto per le persone, conosci la situazione e continui a parlare sempre male.