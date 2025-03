Sbircialanotizia.it - L’ultima nota rock di Dandy Bestia, scompare la storica chitarra degli Skiantos

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo abbiamo saputo con un tuffo al cuore: Fabio Testoni, per tutti, non c’è più. Se n’è andato all’età di 72 anni, lasciando in eredità un’onda di suoni graffianti e risate pungenti che hanno definito un pezzo di storia musicale bolognese. E ora, con un misto di incredulità e commozione, cerchiamo di ricostruire . L'articolodilaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.