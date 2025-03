Vanityfair.it - L'ultima esponente della cowgirl mania? È Michelle Obama

Quale luogo migliore se non il Texas per sfoggiare un coordinato ispirato all'estetica del Far West? Deve aver pensato questo l'ex First Lady che con il suo look dimostra come il trend, riportato in auge da Beyoncé, sia tutt'altro che superato