Lanazione.it - Luigi Paccosi confermato presidente Cesvot

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 marzo 2025 - Per il secondo mandato consecutivo,di. È statoall’unanimità dall’Assemblea del Centro Servizi Volontariato Toscana, a tre anni dal primo incarico. Classe 1963, si di volontariato fin dai tempi dall’università: conosce molto bene il mondo del terzo settore toscano e nazionale e attualmente è anche vicevicario CSVnet - Associazione centri di servizio per il volontariato. Per i prossimi 4 anni porterà avanti la guida diche oggi conta in Toscana più di 400 mila volontari e 27 mila enti no profit di cui circa 12.077 iscritti al Registro nazionale del terzo settore e all’anagrafe delle onlus. Durante i primi tre anni di suo mandato,ha registrato numeri significativi: 13.223 gli utenti dei suoi servizi, 30.