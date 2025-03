Ilfattoquotidiano.it - Luigi de Magistris porta su Tvloft ‘Nero su Bianco’: “C’è un filo nero criminale che da piazza Fontana arriva al cuore dello Stato”

sudal 17 marzo “su bianco”, sei episodi da venti minuti ciascuno che, attraverso fatti e non suggestioni, dimostrano come unabbia condizionato e condizioni ancora la storia della nostra Repubblica. Attraverso sei episodi raccontiamo come massonerie deviate e logge occulte hanno deviato, dall’inizio della vita repubblicana, il corso della storia della nostra democrazia, inquinandola e rendendola più fragile. Da, la prima strage che inaugura la strategia delle tensione eversiva con le bombe, ad opera di neofascisti e servizi segreti, per fermare la lotta di classe e un possibile mutamento degli equilibri politici. Le trattative mancate, fatte o presunte, che hanno cambiato il corso della storia del nostro Paese: il sequestro Moro, il caso Cirillo e la trattativa-mafia.