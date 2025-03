Anconatoday.it - Lui 90 anni, lei 87: fanno cadere in trappola il finto avvocato che tentava di truffarli e lo denunciano

Leggi su Anconatoday.it

FABRIANO – Una storia a lieto fine, che ha portato alla denuncia di un giovane truffatore e che trae origine dagli incontri periodici effettuati dalle forze dell’ordine per mettere in guardia gli anziani dai tentativi di raggiro messi in atto da persone senza scrupoli, finalizzate ad estorcere.