Lui 90 anni, lei 87: coniugi sventano truffa del finto maresciallo a Fabriano, denunciato un 20enne

"Suo figlio è stato coinvolto in un tamponamento ed è in stato di fermo avendo avuto un problema con l'assicurazione". Questo l'incipit della tentataai ddi una coppia di anziani marchigiani. Il disonesto però non è riuscito nel suo intento, grazie anche e soprattutto alla scaltrezza dei due vecchini.