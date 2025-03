Ilfattoquotidiano.it - “L’Ue non ha difeso lo Stato di diritto”: il rapporto delle ong. “Stop abuso d’ufficio in Italia? Passo indietro nell’anticorruzione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La democrazia europea è in grave pericolo mentre persino le roccaforti democratiche scivolano verso tendenze autoritarie e l’Unione Europea non ha saputo difendere lodicon strumenti efficaci”. È questa la denuncia contenuta neldella Civil Liberties Union for Europe, cartello che riunisce 43 organizzazioni per i diritti umani provenienti da 21 Paesi. A finanziare il raggruppamento di ong è anche la Open Society Initiative for Europe di George Soros. Il documento, giunto alla sua sesta edizione dal 2019, evidenzia le violazioni più gravi in materia di giustizia, corruzione, libertà dei media, equilibrio dei poteri, spazio civico e diritti umani all’interno delnel 2024. Lungo più di mille pagine, il dossier rappresenta il principale “ombra” sullodirealizzate da Ong.