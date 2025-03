Quotidiano.net - L'Ucraina divisa fra no a Mosca e stanchezza della guerra: cosa dicono i sondaggi

Roma, 17 marzo 2025 – Stanchi, ma preoccupati per il loro futuro. Sono gli ucraini a oltre tre anni di. Di certo, nonostante tutto, al fianco del presidente Zelensky. Il numero uno di Kiev, che non è mai sceso sotto il 50% del gradimento, dopo l’incontro-scontro alla Casa Bianca, ora è oltre il 70%. La fiducia c’è, insomma, ma l’ottimismo molto meno. Secondo l’Istituto nazionale di Sociologia, il popolo ucraino ora, nella classifica delle preoccupazioni, vede al primo posto la possibilità di rimanere vittima di un bombardamento, con il 39%, la separazione dal proprio nucleo familiare, con il 30%, sopravvivere alla morte dei propri cari, con il 26%. Appena il 10% degli intervistati è immune da fattori che provocano stress. epa11966320 Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks at a press conference in Kyiv, Ukraine, 15 March 2025.