Lucky Luciana | Ho messo l’ego da parte ed è stato bello

Si intitola Anime Nere il nuovo singolo di, che anticipa il debut album A un passo da me. «Ho scritto questo brano in un periodo buio. – ci dice l’artista – Ho sognato delle anime che mi hanno aiutato a superare questo periodo brutto. Le sonorità sono deep house, il testo è profondo e triste ed è un contrasto che mi piace tenere nell’album. Io sono così».A un passo da me, invece,lo definisce «un album introspettivo, con sonorità deep house e r&b». La produzione è affidata a Prodbyharley, musicista e producer (ha collaborato con Biondo, Erwin, Geremia) e a Laioung, artista, musicista e produttore, mentre per gli arrangiamenti c’è la firma di Noemi Cappellodel team di ogni progetto di L.L. «A un passo da me – dice– nasce dal fatto che avevo scritto tempo fa un ebook dal titolo A un passo da te.