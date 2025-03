Biccy.it - Luca Tommassini dice no a Beyoncé: la strana richiesta della star

Leggi su Biccy.it

Nel corsosua lunga carrieraha lavorato con alcuni tra i più grandi artisti al mondo da Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson a Madonna. Il noto coreografo però di recente pare abbia detto di no a. Il motivo? Pare che la popamericana abbia fatto una, che il ballerino non si sentiva di soddisfare. A rivelarlo è stato Roberto Alessi su Mow Magazine.“Incrocio Paola Barale insieme a, il grande coreografo, e lei mi: «Ma lo sai che questo pazzo ha detto di no a? Ed io ero presente alla telefonata perché ero ospite a casa sua, ma lui senza esitare, le ha detto di no». «No, a che cosa?» domando. «Lei voleva che lui andasse a lavorare con lei, ma lui doveva fare una trasmissione qui in Italia e ha detto di no.