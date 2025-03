Notizieaudaci.it - Louis Dassilva smentisce Manuela Bianchi: ‘Non ero in garage’, la frase rivolta a Loris

“Si è inventata tutto. Non ero in garage”.ha risposto a tutto le domande degli inquirenti durante le sei ore di interrogatorio. Il 35enne ha ribadito davanti al pm Vinicio Cantarini quanto aveva già affermato in precedenza smontando quanto riferito da. L’uomo è accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nel garage condominiale di uno stabile in via del Ciclamino a Rimini.Roberta Bruzzone: ‘Nessun confronto conper ora’“Siamo fiduciosi sulla scarcerazione. L’interrogatorio è andato in maniera molto lineare sui punti sui quali il Gip era interessato a chiarire. Al momento il confronto connon ha nessuna motivazione di essere fin quando non avremo tutte le informazioni. Ha ribadito la versione di quest’estate prima della misura cautelare.