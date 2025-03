Internews24.com - Lotta scudetto, cosa succederebbe in caso di Inter, Napoli e Atalanta a pari punti? Lo scenario

Leggi su Internews24.com

di Redazioneindi? Losullo spareggio contro i partenopeipiù avvincente che mai in Serie A: dopo il pareggio delcol Venezia, l’aveva l’opportunità di andare acon i partenopei e con l’indi vittoria nello scontro diretto contro questi ultimi. Ma così non è stato: lo 0-2 del Gewiss Stadium è una netta spallata data da Simone Inzaghi alle concorrenti. Tuttavia la classifica resta corta e lodi un arrivo adelle tre squadre non è da escludere. Maa livello di regolamento per assegnare la vittoria del campionato? A spiegarlo è la Gazzetta dello Sport.– «Indi arrivo atra, le squadre di Inzaghi e Conte si giocherebbero loallo spareggio in gara unica, mentre Gasperini dovrebbe accontentarsi del terzo posto.