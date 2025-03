Loro due un sogno Helena e Lorenzo dopo la tregua al Grande Fratello cosa sta succedendo quasi alla fine

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gli spettatori delsono abituati ai colpi di scena ma latraforse non se l’aspettavano. In questi mesi,6, i due modelli hanno attraversato una marea di difficoltà. Prima il flirt, poi la rottura, le liti furiose, le accuse e le frecciatine. In mezzo a tutto questo, lei si è legata a Javier e lui a Shaila, anche se poche puntate fa si sono detti addio.Rivali da tempo,si sono però riavvicinati in questo ultimo periodo. Lo dimostra anche un episodio di qualche giorno fa, quando la brasiliana è andata contro Zeudiun aereo che poteva essere interpretato come una frecciatina nei suoi confronti.”La sessualità non è confusione”, le parole che alcuni fan hanno voluto far arrivare nella casa domenica scorsa.Leggi anche: “Non posso stare zitta”.