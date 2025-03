Quotidiano.net - LOL 5: quando esce, cast e conduttori

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 marzo 2025 – Sta per tornare su Prime Video ‘LOL – Chi ride è fuori’. Il programma è arrivato alla sua quinta edizione e, come tradizione vuole, vedrà un gruppo di comici chiusi in uno studio per 6 ore e pronti a sfidarsi fino all’ultima risata. Il format, ormai noto, ha poche regole: ciascuno dei concorrenti può esibirsi o semplicemente provare a stimolare l’ilarità dei colleghi con i mezzi che ha a disposizione. Talvolta, sono ia entrare in gioco o a scegliere quale dei partecipanti ha il compito di tentare gli altri. Chi ride viene ammonito e poi, se accade una seconda volta, eliminato. Trionfa chi ria non cedere all’impulso di ridere. Dove va in onda Come è accaduto per le passate edizioni, anche LOL 5 sarà disponibile in streaming su Prime Video.vedere LOL 5 La quinta stagione di ‘LOL – chi ride è fuori’ sarà composta da 6 episodi.