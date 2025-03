Ilrestodelcarlino.it - Lodi alla Regione: "Salvaguardare il bosco della Panfilia"

Dopo aver annunciato in Consiglio comunale l’intenzione di rivolgersisulla questione del, il sindaco di Terre del Reno, Roberto(foto), ha ora formalmente inviato una lettera al presidente, Michele de Pascale, e agli assessorati competenti. Nella comunicazione, il sindaco ha ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare per interventi di manutenzione straordinaria e di prevenzione delle calamità naturali nell’area boschiva. Tuttavia, ha evidenziato l’impossibilità per il Comune di farsi caricogestione ordinaria e straordinaria del, a causa dei costi ecomplessità idraulica dell’area, utilizzata anche come cassa di espansione del fiume Reno. Già nel 2022 laaveva proposto al Comune di assumere integralmente la gestione dell’area, con l’obbligo di garantire la manutenzione nel tempo.