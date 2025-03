Lapresse.it - L’Ocse vede una minaccia alla crescita nei dazi imposti da Trump

Leggi su Lapresse.it

unaneida Donald. E in un’analisi stima al ribasso laglobale, al 3,1% nel 2025 e al 3% nel 2026.Secondola guerra commerciale, nonostante sia solo alle sue battute iniziali, getta già forti ombre sui futuri sviluppi dell’economia internazionale. Idall’amministrazione, insieme alle contromisure da parte dei Paesi colpiti, sono infatti “una fortedei prossimi anni: in uno scenario in cui un aumento della frammentazione economica colpirebbe duramente tutto il mondo, con effetti severi come un nuovo rialzo dell’inflazione“.Nel suo Interim economic outlook, l’ente con sede a Parigi, lancia l’rme e rial ribasso le stime per l’economia planetaria, prevista al 3,1% nel 2025 e solo al 3% nel 2026, anno in cui l’inflazione rallenterà al 3,2% ma resterà comunque ben al di sopra degli obiettivi delle banche centrali.