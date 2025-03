Abruzzo24ore.tv - Locale chiuso ignora ordinanza, scatta la denuncia

Chieti - Titolare di un pub a Chieti Scalo apre nonostante l'di chiusura per mancanza di autorizzazioni; interviene la polizia,sgomberato e titolareto. A Chieti Scalo, un pub situato in viale Benedetto Croce è stato al centro di un'operazione delle forze dell'ordine. Nonostante un'comunale ne imponesse la chiusura per mancanza di autorizzazioni, il titolare ha deciso di aprire comunque l'attività. La polizia è intervenuta, ha sgomberato ile hato il proprietario per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità . La vicenda ha avuto inizio il mese scorso, quando la polizia amministrativa ha notificato una contestazione alla ditta che gestisce il, rilevando l'assenza di una licenza valida per la somministrazione di alimenti e bevande.