LO STATO DELLE COSE | GILETTI RIMETTE IN RIGA PORRO CON UN TALK SENZA GENUFLESSIONI

Lunedì 17 marzo, alle 21.20 su Rai3, torna “Lo”. Massimodialogherà sui temi della politica internazionale e sul ruolo dell’Europa nella guerra in Ucraina.Il primo ospite sarà Michele Santoro. Seguirà un confronto tra il leader di Azione Carlo Calenda e l’ex ambasciatrice Elena Basile sulla manifestazione europeista di Roma del 15 marzo e sul piano di riarmo europeo.I “duellanti” Vladimir Luxuria e Francesco Storace discuteranno di Trump, Musk esorti di Tesla. Poi la vicenda giudiziaria della Gintoneria, il locale milanese che è cogli arresti domiciliari a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e al suo ex compagno e socio in affari Davide Lacerenza.La storia continua ad essere al centro di un approfondimento per raccontare, grazie anche a testimonianze esclusive, il lato oscuronotti milanesi che può portare anche a tragici e misteriosi epiloghi.