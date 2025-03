Baritoday.it - Lo spettacolo "La stanza di Agnese" in scena a putignano

Leggi su Baritoday.it

Sono passati trent’anni dalla strage di Via D'Amelio. Una ferita ancora aperta nel cuore dell'Italia. Tante le indagini, i processi, i depistaggi e le sentenze per una verità, forse, troppo dura da accettare Sara Bevilacqua torna inin Puglia con il suo “Ladi” per la stagione.