Lo slot rifiuta le affermazioni della fatica del Liverpool dopo il cuore spezzato della Coppa EFL

2025-03-17 00:05:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il manager del, Arne, ha spazzato via i suggerimenti per 2-1sua squadra contro il Newcastle United nella finaleEFL è stato il prodottoa seguitoperdita di penalità per Paris Saint-Germain in Champions League.I Reds sono stati i favoriti per rivendicare il loro primo trofeo sotto, che ha supervisionato una prima stagione eccezionale in carica da quando è subentrato da Jurgen Klopp, con12 punti di distanza dall’Arsenal in cima alla Premier League.Ma sono stati annullati da una superba performance di Newcastle, che ha preso un vantaggio per 2-0 attraverso i gol di Dan Burn e Alexander Isak prima che Federico Chiesa ne abbia tirato indietro un tempo di fermo.Un display del travolgenteè arrivato cinque giorniaver lasciato sfuggire un vantaggio di prima gamma sul PSG nel loro ultimo 16, una seconda gamba pulsante alla fine vanno fino alle sanzioni, in cui Gianluigi Donnarumma brillava per inviare i leaderLigue 1.