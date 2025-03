Iodonna.it - Lo rivela nella sua rubrica quindicinale "Agorà"

Gli animali sono “daimones”, spiriti guida. Che ce ne rendiamo conto o meno, gli animali che stanno al nostro fianco sono i nostri “daimones”, cioè i nostri spiriti guida. E, al di là degli amici pelosi che stanno con noi ogni giorno, qualsiasi animale che possiamo incontrare rappresenta un aspetto dell’anima del mondo; in questo senso è l’incarnazione di un archetipo. Può incarnare l’archetipo di madre, padre, fratello, amico o nemico, guerriero o protettore e molti altri ancora.Poiché una sincera narrazione può spiegare tutto ciò molto meglio di tanti concetti, ora vi racconterò di qualcosa che è accaduto a me personalmente e poi vi riporterò un piccolo ma significativo racconto che vede Pitagora come protagonista. Vorrei che entrambi questi episodi vi aiutino a pensare più in profondità di quanto potrebbe fare la mente razionale, pensare con il pensiero del cuore.