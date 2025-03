Oasport.it - LIVE Italia-Lituania 8-2, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: secondo successo per le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40: Domani la squadra azzurra se la vedrà prima con la Cina, squadra ostica ma alla portata dellene e con le super campionesse della Svizzera contro cui serve il classico miracolo per continuare a sperare12.38: Riparte da qui il Mondiale delleche non potevano fallire ilcon la “cenerentola” del torneo e provano a rimettersi in carreggiata. Con tre sconfitte sul groppone l’non può permettersi altri passi falsi per entrare nel round robin finale e dunque servirà qualche impresa.12.37: Precisa la skip lituana che va a prendersi il punto evitando una mano rubata da 4 punti ma laalza comunque bandiera bianca. L’vince ilincontro del suo Mondiale battendo la8-212.31: Sempre 3 stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end12.