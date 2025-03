Oasport.it - LIVE Italia-Lituania 8-1, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: mano rubata da 3 per l’italia nel quinto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: Due stone azzurre a punto al centro della casa dopo i primi 4 tiri del sesto end12.15: Non riesce la bocciata delle lituane!da tre per l’: 8-112.12: Ci sono tre stone azzurre nella casa quando mancano gli ultimi tre tiri delend12.04: Una stone lituana a punto dopo 8 tiri delend11.58. End annullata, resta 5-1 per la formazione azzurra il punteggio11.53: Dopo sei tiri del quarto end una stone azzurra a punto11.47: Constantini piazza la seconda stone a punto e l’vola sul 5-111.46: Lasbaglia la doppia bocciata e c’è la possibilità per il doppio punto azzurro11.42: Bene ora le azzurre con la doppia bocciata che lascia una stonena nella casa quando mancano 4 tiri11.39: Non precise le azzurre nelle bocciate, restano due stone lituane nella casa ma senza guardia a metà del terzo end11.