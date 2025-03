Oasport.it - LIVE Italia-Lituania 3-1, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: un punto per le lituane nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39: Non precise le azzurre nelle bocciate, restano due stonenella casa ma senza guardia a metà del terzo end11.36: Due stonedopo 5 tiri del terzo end11.32: Bocciata riuscita per leche accorciano le distanze: 3-1 e mano alle azzurre11.31: Ci sono cinque stone azzurre aquando manca l’ultimo tiro11.27: Una stone lituana ama altre 4 azzurre nella casa a 4 tiri dalla fine delend11.25: A 7 tiri dalla fine delend tre stone azzurre nella casa11.21: Due stone azzurre nella casa dopo i primi 4 tiri delend11.17: Buona la bocciata di Constantini che regala i primi 3 punti alle azzurre: 3-0 dopo il primo end, mano alla11.12: Lammanca la bocciata e quando mancano 4 tiri alla fine dell’end l’ha 3 stone a11.