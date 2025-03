Davidemaggio.it - Little Big Italy, otto nuove tappe tra Europa, Brasile e Messico

Leggi su Davidemaggio.it

Essere un’icona mondiale non è sempre facile. E anche se l’imitazione è la più sincera forma di adulazione, a tavola l’autenticità è tutto, a maggior ragione se parliamo di cucina italiana. Lo sa bene Francesco Panella che è pronto a ripartire alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero nellepuntate diBig, in onda da lunedì 7 aprile in prima serata sul Nove e disponibile in anteprima streaming su discovery+ (dal 31 marzo, a rilascio settimanale).Quella di Francesco è una vera e propria missione: trovare autentici ristoranti italiani in giro per il mondo, in grado di offrire i veri sapori di casa nostra. E dopo aver toccato ben 4 continenti per un totale di 63 città, mappamondo alla mano Francesco ha cercatodestinazioni in cui testare l’italianità: un viaggio alla ricerca di quel boccone che fa sentire il calore di casa che farà tappa ina Rotterdam, Liverpool, Sofia, Tallinn e Atene, per poi raggiungere iltra San Paolo e Rio e ila Guadalajara.