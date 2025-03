Iltempo.it - Littizzetto senza freni, lo sfregio a Meloni: "Mattarella tira lo sciacquone"

A Che tempo che fa torna la letterina di Luciana, questa volta indirizzata a Papa Francesco. Del Pontefice, da più d un mese al Gemelli di Roma, è stata diffusa dalla sala stampa vaticana la prima foto dal ricovero: "Nunzio vobis gaudium magnum: Franciscus stat beninum. Certo, perchè sappiamo tutto di te. Quanto hai dormito, quanto hai mangiato, letto, tossito, pregato", afferma la comica del programma di Fabio Fazio sul Nove, domenica 16 marzo. "Caro Francis papa e papà non vediamo l'ora che finalmente ti dimettano dall'ospedale. C'è ancora tempo per appendere la tonaca al chiodo". E ancora: "L'importante è che ti preservi. Quando tornerai a casa, mi raccomando. La papalina non basta, ti copre solo il cocuzzolo. Fatti fare da tua cugina un paraorecchie a l'uncinetto bianco", dice