Dayitalianews.com - Litiga con la fidanzata mentre è alla guida, invade la corsia opposta ed investe uno scooter. Così è morto Raffaele, 48 anni, vittima innocente di una distrazione fatale. Lo schianto ieri a Nettuno

Uno scontronella notteUn incidente mortale ha sconvolto la comunità dinelle prime ore della notte.Scarnecchia, 48, esperto tecnico specializzato nella manutenzione delle caldaie, è stato violentemente colpito da un’autoera in sella al suo ciclomotore lungo le strade del quartiere San Giacomo. L’impatto non gli ha lasciato scampo.L’automobilista fugge, poi si pentedel veicolo c’era un ragazzo di 25, anch’egli di, che dopo l’incidente ha deciso di scappare senza fermarsi a prestare aiuto. Solo diverse ore più tardi, sopraffatto dal rimorso, si è presentato spontaneamente presso il Commissariato di Anzio, confessando l’accaduto. È in quel momento che ha appreso della morte della, sopraggiunta in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.