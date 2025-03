Fanpage.it - L’Italia è ultima in Europa per occupazione: tra i più penalizzati ci sono i giovani e le donne

L'Italia registra il tasso dipiù basso in, con un divario crescente rispetto alla media UE, in particolare per. Nonostante lievi miglioramenti su base annua, le disparità restano marcate, evidenziando criticità strutturali nel mercato del lavoro.