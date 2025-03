Secoloditalia.it - L’Italia conquista il Giappone: all’Expo di Osaka il nostro Padiglione è il più ambito di tutti

pazzi perin, dove tra meno di un mese si aprirà aExpo 2025: da un sondaggio realizzato da Kansai tv, storica emittente che fa base proprio a, è emerso che ilche isi desiderano visitare per primo è quello italiano. L’esito del sondaggio è stato reso pubblico nel corso di una trasmissione cui erano presenti i rappresentati di alcuni Padiglioni, tra i quali il Commissario Generale pera Expo 2025, Mario Vattani.IlItalia è il piùdiI risultati del sondaggio hanno poi trovato conferma anche in un’analisi svolta dalla nota rivista Pen, dalla quale è emerso che ilitaliano è risultato il più votato, attestandosi dunque anche qui in cima alla lista di quelli più ambiti.Sbaragliata la concorrenza di 160 Paesi.