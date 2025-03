Inter-news.it - L’Italia cambia i piani dell’Inter sul rientro: incroci ad Appiano Gentile!

Leggi su Inter-news.it

Un po’ di meritato riposo per l’Inter, grazie alla pausa Nazionali. Lo stop per i nerazzurri di Simone Inzaghi si prolunga, anche per via della presenza delad. Ecco quale sarà il programma dei prossimi giorni.IL RITIRO AZZURRO – Con una strepitosa quanto fondamentale vittoria sull’Atalanta, l’Inter va a riposo in questa sosta per le Nazionali. Dopo un rullino di marca infernale, che proseguirà anche nel prossimo mese, la squadra di Simone Inzaghi trova finalmente il tempo per rifiatare un po’. Nel frattempo, però,continua ad essere popolato da calciatori. È proprio nel centro sportivo nerazzurro, infatti, che a partire da questa mattina ha avuto inizio il ritiro deldi Luciano Spalletti. Le prime voci azzurre, di Matteo Ruggeri e Cesare Casadei, sono già arrivate dalla conferenza stampa.