Lista dei paesi sicuri e hub per i rimpatri, la linea von der Leyen che fa impazzire i progressisti

Bruxelles conferma lasull’immigrazione clandestina, aprendo all’ipotesi di hub dio interzi, un meccanismo molto vicino alla “ricetta” italiana. La Commissione europea “sta lavorando a proposte per accelerare aspetti mirati del Patto. Anche per quanto riguarda la designazione didi originecon eccezioni, che, se applicate il prima possibile, miglioreranno l’efficienza del nostro sistema di asilo”. È uno dei passaggi della consueta lettera della presidente della commissione Ue, Ursula von der, in vista del Consiglio europeo.La lettera di Ursula von derin vista del Consiglio UeOggi nell’Unione europea “stiamo aprendo la possibilità per gli Stati membri di istituire ‘hub dio’ interzi. Si tratta – scrive von der– di una parte importante della nostra discussione su soluzioni innovative per contrastare vigorosamente l’immigrazione illegale.