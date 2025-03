Lanazione.it - Lirica: il Teatro Verdi chiude la stagione operistica con Tosca

Pisa, 17 marzo 2025 - Condi Giacomo Puccini, della cui prima rappresentazione al Costanzi di Roma ricorrono 125 anni, ildi Pisala2024-2025. Rappresentata altre anni dopo la sua prima assoluta, nel marzo 1903, da allorasarà presente in numerose stagioni teatrali delfino al 2021, quando, a causa della pandemia, se ne ebbe una edizione ‘fuori’ al Giardino Scotto. Ora, dopo 12 anni di lontananza dalle tavole del(era il 2013),ritorna in un nuovo allestimento con il debutto nella regia di Luca Orsini, le scene di Giacomo Andrico, i costumi di Rosanna Monti e le luci di Tiziano Panichelli. Frutto di una coproduzione deldi Pisa con quelli di Lucca, Ravenna, Livorno, Modena e Ferrara,sarà in scena venerdì 21 (ore 20.