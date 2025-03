Lionel Messi Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Mohamed Salah e Lamine Yamal

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 15:47:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:La prima pausa internazionale del 2025 vede la pausa di calcio del club per quasi due settimane mentre i giocatori si lanciano per giocare per i loro paesi.Per alcuni è una distrazione quando arriviamo alla fine degli affari della stagione europea e per altri offre la possibilità di rinfrescare e iniziare o continuare il lungo slogan verso le qualifiche per la Coppa del Mondo della prossima estate negli Stati Uniti, inco e in Canada.Qui, diamo un’occhiata per vedere dove giocheranno le superstar globali del gioco:ha iniziato la nuova stagione con l’Inter Miami con quattro gol in sei partite in tutte le competizioni, nonostante sia stato riposato a volte dal nuovo boss Javier Mascherano.