L’Inter riscopre un’arma preziosa e conferma un primato in Serie A

supera l’Atalanta a Bergamo e allunga in vetta alla classifica diA, salendo a +3 sul Napoli. Ma soprattuttoun altroin campionato.CONSAPEVOLE DEI MOMENTI –si gode la vittoria di Bergamo in casa dell’Atalanta, che permette a Simone Inzaghi e ai suoi di godersi la pausa per le Nazionali in testa inA. Una vittoria mai davvero in discussione, ma dove serve quasi un’ora di gioco per andare in vantaggio. Il gol di Carlos Augusto al nono minuto del secondo tempo di Atalanta-Inter mette definitivamente in discesa la gara. E proprio la modalità in cui arriva aiuta a ricordare l’importanza di una specifica situazione di gioco per i nerazzurri.Inter specialista dei calci piazzatiNESSUNO SVETTA DI PIÙ –sblocca il match con l’Atalanta grazie a un calcio d’angolo.