Ultimouomo.com - L'Inter è ancora superiore

Leggi su Ultimouomo.com

Delle nove stagioni di Gasperini all'Atalanta, questa è sicuramente quella in cui più concretamente la sua squadra è arrivata a poter competere per lo Scudetto. Lo stesso allenatore, spesso restio a parlare di obiettivi, nelle ultime settimane era sembrato accettare questa possibilità, tanto che prima della partita con l'la tifoseria aveva esposto in curva uno striscione decisamente anti-scaramantico: «Ago e filo sono nel cassetto. 10 finali per cucirlo sul petto!». In 90 minuti l'Atalanta poteva colmare il divario dalla squadra d'Inzaghi e candidarsi a seconda forza nella corsa al titolo, sopra a un Napoli uscito ridimensionato dal pareggio con il Venezia. Se l'Atalanta di Gasperini ci ha dimostrato in questi anni di non essere una squadra che soffre le pressioni, la partita di ieri non è stata una prova brillante.