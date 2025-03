Ilfattoquotidiano.it - L’Inter batte l’Atalanta e Gasperini sbotta contro l’arbitro: “Ha rovinato la partita con l’espulsione di Ederson”

è la bestia nera(azzurra) del. Con il successo per 0-2 ottenuto al Gewiss Stadium nella 29esima giornata di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi vince l’ultimo “match scudetto” della stagione e compie il primo vero tentativo di fuga sul Napoli di Conte, fermato dal Venezia sullo 0-0, e sulla stessa Dea. Al momento la classifica vedeal primo posto in solitaria a quota 64 punti, il Napoli secondo a 61 eterza a 58. Quella della squadra campione d’Italia in carica, è l’ottava vittoria consecutivagli uomini diche al termine dell’inha espresso tutta la sua frustrazione per l’episodio relativo all‘espulsione diche, a detta sua, ha “la”.“È un peccato, non era il caso di arrivare a questo. Era unache ancora si poteva giocare”, ha detto il tecnico delai microfoni di Dazn dopo la sconfitta.