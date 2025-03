L’inedita pista di Sun Valley ospita le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino | tutti i qualificati e gli italiani al via

Leggi su Sportface.it

Un ultimo appuntamento, quello con ledi Sun, per la stagione dideldi sci. Si torna oltreoceano dopo la parentesi di dicembre, ma questa volta non come da tradizione in Colorado, bensì nell’Idaho su unainedita. E dopo le gare dello scorso fine settimana, sono ormai definite e ufficiali le liste dei partecipanti alle otto prove in programma negli States tra maschile e femminile. Tra le donne Federica Brignone attende solo la matematica per la conquista della sua seconda Sfera di Cristallo, ma la valdostana può compiere qualcosa di ancora più grande, essendo in piena corse per ben tre classifiche di specialità. La nostra portacolori è infatti in testa sia nella graduatoria di discesa che in quella di Super-G, con solamente 20 punti da recuperare invece su Alice Robinson in gigante.