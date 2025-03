Lettera43.it - L’indignazione ripugnante per la Tesla di Piccolotti e la trappola comunicativa della destra

Leggi su Lettera43.it

Elisabetta, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra e moglie di Nicola Fratoianni, guida una. A Ginevra Leganza del quotidiano?Il Foglio?è parsa una notizia e ci ha scritto sopra due pezzi, scomodando nel secondo perfino Massimo D’Alema, per chiedergli la sua opinione. Per dare consistenza a questa sciocchezza, invece di riportare esattamente quello cheaveva detto – e cioè che «lanon è nemmeno la più cara tra le auto con caratteristiche simili» – Leganza ha pensato bene di parafrasarla,?o meglio, di interpretare il suo pensiero in modo che fosse più funzionale al suo, a quello che le urgeva dimostrare e cioè che i “sinistri“, come li chiamano loro, predicano bene?e razzolano male: così ha scritto cheavrebbe detto «non è vero che è cara, costa solo 47 mila euro», sollevando un coro di riprovazione tra tutti “noi” che non arriviamo alla fine del mese.