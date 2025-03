Forlitoday.it - L'importanza della partecipazione attiva: incontro in Comune in vista delle elezioni dei Comitati di quartiere

Leggi su Forlitoday.it

In occasionefesta di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, il Movimentolavoratori di Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con ildi Forlì, organizza unil 19 marzo alle 21 nella Sala Randi (viaTorri, 13), per sensibilizzare i cittadini.