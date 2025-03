Lanazione.it - L’impegno dell’Avsi: "Educazione è speranza"

" è il titolo dell’evento promosso dalla Fondazione Avsi (Associazione volontari per il Servizio internazionale) in programma domani alle 18.30 nell’auditorium della parrocchia di Santa Maria Addolorata, a Grosseto. "L’incontro – dice Adolfo Ghiribelli, delegato provinciale Avsi – rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza delle attività svolte dall’associazione in diversi Paesi del mondo e per riflettere sul ruolo cruciale dell’come strumento di sviluppo e di cambiamento sociale". Ospite della serata sarà Alberto Della Frera, consulente educativo nella "Luigi Giussani High School" di Kampala, in Uganda. Della Frera porterà la sua testimonianza diretta suldi Avsi nel settore educativo in Uganda, illustrando i progetti e le iniziative che l’organizzazione sta portando avanti a sostegno della popolazione locale.