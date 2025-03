Amica.it - Ligabue, la grande festa live per i 30 anni di “Buon Compleanno Elvis”

(askanews) – Certe notti sono fatte per cantare, Lucianonel giorno del suo sessantacinquesimodà il via alle celebrazioni di BuonElvis 1995-2025 con tanti eventi a cominciare dall’uscita di un’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per i 30del leggendario album.«Beh, ha cambiato tanto la vita perché comunque sono successe tantissime cose grazie a quell’album. È l’album che mi ha garantito in buona parte di essere ancora qua oggi. Intendo farmi intervistare e fare ancora concerti. Sicuramente è un album a cui sono molto grato. Devo dire che rimettendoci le mani in questi giorni perché poi non è che io riascolto le mie cose recuperando demo che erano rimaste lì ma anche soprattutto, soprattutto, ricoperando i testi, le melodie perché abbiamo fatto questo album, che è Naked, che sarebbe BuonElvis, spoglio, quindi senza basso batteria e senza elettricità, diciamo così mi sono un po’ sorpreso a rileggere i testi.