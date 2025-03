Romatoday.it - "Libri in piazza", nasce lo scambio-libri gratuito nel mercato di Don Bosco

Leggi su Romatoday.it

Un baule ritrovato in soffitta e tre papà del quartiere che volevano creare qualcosa per i cittadini, per le famiglie, per i bambini:con questo spirito, alcuni mesi fa, "in", iniziativa digratuita partita dadei Cavalieri del Lavoro, in zona Lamaro e.