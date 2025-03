Libri Il corredo di Patrizia Rinaldi | un viaggio nel Settecento napoletano tra passioni e segreti

Leggi su Ildenaro.it

Un nobiluomo che teme una tara di famiglia e per questo diventa un predatore sessuale, una donna molto cattiva, già accusata di stregoneria nel suo paese natale, che gli procura giovanissime ragazze, una giovane bella e intelligente dal cognome (forse falso) altisonante. Nel nuovo romanzo di, ‘Il’, ci sono tutti gli ingredienti del feuilleton classico, ma la creatrice del bestseller ‘Blanca’, da cui Raiuno ha tratto una serie tv di successo, in realtà racconta molto di più di una vicenda di soprusi e riscatto nella Napoli di fine. Dove gli spunti di attualità sono vari, a cominciare dalla fuga della bella Altagracia Valiago da un marito violento o dall’accoglienza (posticcia) del nobiluomo a persone in fuga dalla povertà. Era risaputo infatti “che il Marchese Saverio Contardo de Vedina, proprietario della tenuta, non rifiutava asilo; la sua terra si era fortificata con l’aiuto di braccia straniere, che il Marchese accoglieva con benevolenza”.