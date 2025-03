Ilrestodelcarlino.it - ’Liberi dalla droga’, distribuiti 2400 ospuscoli a genitori e ragazzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante l’ultima domenica del carnevale centese, ivolontari dell’associazione Mondo liberodroga hanno organizzato una distribuzione di opuscoli informativi sulle dipendenze, consegnandone più dia tutti gli ospiti di Cento, arrivati per lo storico evento in maschera. Il gruppo di volontari si è riunito nel centro storico, agli ingressi dell’evento per poter raggiungere giovani e non solo, che frequentano la zona in vista della sfilata dei carri. "La città di Cento – spiegano in una nota – si è dimostrata altamente ricettiva nei confronti dell’iniziativa, con moltissimie giovani che hanno richiesto maggiori informazioni sull’attività informativa. L’occasione è stata ideale per la diffusione di uno stile di vita sano e regolare, che non ammette l’uso delle droghe perché altamente dannose per la mente e per il corpo".