Gqitalia.it - Lewis Hamilton ha indossato il suo nuovo orologio futuristico da 555.000 euro in Australia

Leggi su Gqitalia.it

Il passaggio dialla Ferrari è finalmente realtà. L'inglese ha disputato la sua prima gara con la scuderia italiana al Gran Premio d'. Eravamo presenti e l'atmosfera intorno alla star era semplicemente incredibile. Tutti, vip e non, volevano vedere la leggenda vivente della Formula 1 vestita di rosso. Non sono rimasti delusi, perchési è prestato volentieri al gioco, salutando spesso le persone sugli spalti e incontrando i fan pieni di sogni. Proprio come era solito fare quando correva per la Mercedes.al Gran Premio d'2025© Saeed Khan/AFPDurante i quattro giorni trascorsi a Melbourne sul circuito dell'Albert Park, il 40enne pilota britannico ha messo in scena la sua Fashion Week, con outfit diversi ogni giorno, da una giacca nera The Marino di Jacquemus indossata a pelle all'altra giacca rossa, questa volta in stile tuta, firmata dallo stilista americano Willy Chavarria il giorno della gara.