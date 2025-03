Quotidiano.net - L’Europa riconverte l’industria dell’auto: produrrà per la Difesa. I piani tedeschi e gli annunci italiani

Roma, 17 marzo 2025 –europea verso la riconversione di fabbriche dalla produzione di auto a quella di armamenti. E anche, per quanto riguarda il gigantesco settore della componentistica, dalla produzione per l’auto a quella per i veicoli da combattimento. Ultimo in ordine di tempo a essere finito nel mirino dei piano di riarmo è l'ex stabilimento dell'Audi a Bruxelles, chiusa definitivamente il 28 febbraio scorso. Adarlo è stato il nuovo ministro della, Theo Francken. "Dobbiamo costruire la nostra industria e aumentare la produzione, l'Audi di Bruxelles sarà il primo test" per la riconversione dell'industria, haato. Domani visiterà il sito con le aziende diinteressate. Secondo anticipazioni della stampa il gruppo industriale belga John Cockerill - che ha recentemente rilevato il produttore francese di veicoli militari Arquus - vorrebbe installarci una catena di montaggio per mezzi dell’esercito, tra cui blindati leggeri e dispositivi anti-drone.